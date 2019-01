Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Saoirse Ronan als Maria Stuart © AP (Liam Daniel)

An einem Tisch mit zwei Königinnen, im exklusiven Hotel Corinthia nahe der Themse. Die (in New York geborene) Irin Saoirse Ronan, 24, verkörpert in Josie Rourkes Historiendrama „Maria Stuart, Königin von Schottland“ die Titelrolle, die Australierin Margot Robbie, 28, ist als Elisabeth von England ihre große Gegenspielerin. Beide Damen sind auch Kino-Königinnen, denn Robbie war für ihre Rolle als eiskalte Eisläuferin in „I, Tonya“ zuletzt für den Oscar nominiert, die vier Jahre jüngere Saoirse darf in ihrem Alter sogar schon auf drei Oscar-Nominierungen zurückblicken.