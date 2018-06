Für manche ist schon das Original ein einziger Witz. Dennoch gibt es den Song Contest schon bald als Komödie. Kein Geringerer als Starkomiker Will Ferrell übernimmt die Hauptrolle in der Netflix-produktion.

Will Ferrell (vorne) als Eistänzer in "Blades of Glory". Sein Outfit könnte fast schon als Song Contest-Kostüm durchgehen © Paramount

Windmaschinen an! Der amerikanische Schauspieler Will Ferrell (50) schreibt für den Streaming-Dienst Netflix eine Eurovision-Komödie - und spielt auch selbst die Hauptrolle. Der Film werde sich komplett um den Musikwettbewerb Eurovision Song Contest drehen, berichtete das Branchenportal "Deadline".

Weil der ESC in den USA aber vielen unbekannt ist, vermutet "Deadline", dass Netflix damit vor allem Abonnenten in Europa ansprechen will. Das Skript schreibt Ferrell gemeinsam mit Andrew Steele, der unter anderem schon für die Comedy-Show "Saturday Night Live" gearbeitet hat. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Ferrell gilt als Großmeister des Slapstick - und ist bekannt für sein Faible für unglaubliche Verkleidungen. Filme drehte er schon als Weihnachtself und als Eiskunstläufer. Beste Voraussetzungen also für einen Film über eine Veranstaltung, in der schräge Persönlichkeiten und Wahnsinnskostüme die Norm sind. Bekannt wurde Ferrell bei uns etwa mit Filmen wie "Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy", "Starsky & Hutch" oder "Die Hochzeits-Crasher".