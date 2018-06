Der 48-Jährige war in Kalifornien in eine nächtliche Polizeikontrolle geraten.

Schauspieler Vince Vaughn © AP

In seinen Filmen hat der 48 Jahre alte Schauspieler Vince Vaughn öfter mit der Exekutive zu tun - jetzt auch im "echten" Leben. Der Top-Mime war in Manhattan Beach (Kalifornien) in eine nächtliche Polizeikontrolle geraten. Vaughn soll sich der Festnahme widersetzt haben. Wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer musste er auf die Wache, wo ein Blutalkoholtest gemacht wurde. Auch der Beifahrer des Schauspielern wurde offenbar wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen.

Einige Stunden nach der Festnahme war Vince Vaughn laut CNN wieder auf freiem Fuß. Über die Höhe einer möglichen Kaution wurde nichts bekannt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Vince Vaughn wurde mit Komödien wie "Die Hochzeits-Crasher" und "Trennung mit Hindernissen" bekannt. Zuletzt spielte er in dem Kriegsfilm "Hacksaw Ridge". Vaughn ist mit der Kanadierin Kyla Weber verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.