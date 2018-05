Mafiabiografie Erkennen Sie Ihn? Dieser Hollywoodstar war einst ein Sexsymbol

Als Schauspieler und Tänzer begeisterte er Millionen. Doch in seiner neuen Rolle als Mafiaboss John Gotti versteckt sich dieser bekannte Hollywood-Star unter Alters-Make-up und Glatze. Wer ist's?

Hollywood-Größe: weltbekannt, aber kaum zu erkennen © Lionsgate Films

John Gotti war einer der bekanntesten Mafiabosse Amerikas, weit über New York hinaus bekannt für seinen skrupellosen Umgang mit der Konkurrenz. Er galt als einflussreicher Drogenboss und soll zahllose Menschen auf dem Gewissen haben. Vor Gericht lange Zeit nicht angreifbar, erhielt er den Spitznamen "Teflon-Don". Bis man ihn schließlich doch erwischte - ein "Pentito", ein reuiger Clan-Angehöriger, sagte gegen ihn aus. Die Folge: lebenslange Haft für Gotti.

Demnächst wird in Cannes die Filmbiografie des gnadenlosen Paten vorgestellt - nach langen Verzögerungen. Die Hauptrolle in dem Film spielt einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Teilweise unter schwerer Maske, ist er zwischendurch kaum zu erkennen: John Travolta (64). Er wurde mit Musikfilmen wie "Grease" und "Saturday Night Fever" bekannt. Mit Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" wurde er endgültig zur Legende.

Travolta als John Gotti © Lionsgate

"Gotti" ist ein Herzensprojekt des in New Jersey selbst in eine irisch-italienische Familie hineingeborenen Stars. Travoltas Ehefrau Kelly Preston spielt im Film Gottis Gattin Victoria, ihre gemeinsame Tochter Ella Bleu Travolta ist als Gottis Tochter Angel zu sehen. Mit dabei ist auch Stacey Keach, der ist im TV einst als Ermittle "Mike Hammer" zu Ruhm brachte. Regie führte Kevin Connolly, selbst bekannt als Schauspieler aus der Serie "Entourage", die Musik hat Pitbull komponiert.

Vorgestellt wird der Film, der ursprünglich schon 2017 in die Kinos kommen sollte, demnächst bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort wird Travolta am 15. Mai auch mit dem "Cinema Icon Award" des Branchenblatts Variety ausgezeichnet. Dass der Schauspieler als Hollywood-Ikone geehrt wird, ist wohl recht und billig. Der Trailer zeigt, wie wandlungsfähig Travolta für die Rolle als Mafia-Don sein musste.