Drei Jahre lang hat dieses Projekt ihre Zeit okkupiert: Diese Woche feierte der schauerliche Historienfilm „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala seine Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale. Anja Plaschg brilliert in der Hauptrolle als frisch verheiratete, tief religiöse und hochsensible Frau um 1750 im bäuerlich geprägten Oberösterreich. Am 8. März kommt der Film hierzulande in die Kinos.