International gefeierte Uraufführung

Die Uraufführung der Oper "Hiob" von Bernhard Lang (Musik) und Michael Sturminger (Libretto, Regie) wurde nicht nur vom Publikum gefeiert, sondern auch von der internationalen Presse. So urteilte etwa die "Frankfurter Allgemeine": "Mit alledem gelang dem Klagenfurter Stadttheater eine beachtliche Aufführung und Bernhard Lang der Beweis, dass neue Musik sich auch melodische Elemente erlauben kann, ohne banal zu werden." BR-Klassik schrieb: "Eines vorweg: Das Stück könnte ein Renner werden!" Die Kritik der Kleinen Zeitung lesen Sie hier. Die Oper mit dem großartigen Alexander Kaimbacher als Mendel Singer ist am heutigen Freitag (19.30 Uhr) und dann wieder am Dienstag im Stadttheater Klagenfurt zu sehen, Termine gibt es bis 8. März. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Und noch eine Uraufführung

Auch in der neuebuehnevillach setzt man auf Neues: Am Freitagabend wird doch das Stück "Fast Land" der jungen Kärntner Autorin Tara Meister (ein Porträt lesen Sie hier) uraufgeführt (Termine bis 25. März). Die 25-jährige St. Veiterin, die derzeit "Literarisches Schreiben" in Leipzig studiert, ist aber nicht nur Autorin und angehende Medizinerin, sondern auch eine erfolgreiche Poetry-Slamerin: Im Vorjahr war sie nicht nur Finalistin der österreichischen, sondern auch der deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften. Am Samstag (19 Uhr) beweist sie sich in der neuebuehnevillach in ihrer Kunst, wenn sich beim ersten neuebuehneSLAM unter anderem auch Lukas Hofbauer und Gilbert Blechschmied dem Publikum stellen. Infos und Karten gibt es hier.

"Balkanbilly" für die Ohren und das Herz

Orges & the Ockus-Rockus Band, das sind der aus Albanien stammende Gitarrist und Sänger Orges Toçe und seine Ockus-Rockus Band, bestehend aus Christian Marquez-Eberle am Schlagzeug und Bernd Satzinger am Bass. Ihren Sound, geprägt von Balkan-Beats, Rock 'n' Roll, Gipsy-Swing, Blues und Jazz, bezeichnen sie als "Balkanbilly". Am Samstag (20 Uhr) schauen sie im Kulturhof:Villach vorbei, im Anschluss an das Konzert legt DJ Coso aus Slowenien auf.

Ein Vormittag mit jungen Kärntner Talenten

Seit Jahren macht sich Promusica Carinthia um junge Talente verdient. Am Sonntag (10.30 Uhr) präsentiert der Verein im Warmbaderhof in Villach Kärntner Nachwuchshoffnungen, darunter den jungen Pianisten Elias Keller. Mit dabei sind auch Maria Sophie Kolloros (Violine), Maximilian Kolloros (Cello), Leorea Mimura (Violine), David Pechmann (Violine) und Clarissa Walcher (Violine), zu hören gibt es verschiedene Formationen vom Streichertrio über Klavierquartett bis zum Celloduo. Karten gibt es hier.

Satirische Lesung

Im Schloss Albeck schaut am Sonntag (15 Uhr) ein ganz großer der Schauspielzunft vorbei: Karl Markovics serviert in seiner satirischen Lesung Literarisches von A. Polgar, J. Roth, A. Kuh u. a. Die Oberösterreichischen Concert-Schrammeln reichen die musikalische Beilage dazu, ausgesuchte Leckerbissen, fern der üblichen Heurigenkost. Karten/Infos gibt es hier.

Karl Markovics © Till Brönner

Wien mit Ingeborg Bachmann und Kiki Kogelnik

Im Wiener Kunstforum wird das vielschichtige Werk von Kiki Kogelnik endlich gebührend gewürdigt (geöffnet täglich 10 bis 19 Uhr). Dass die Ausstellung, die mit rund 180 Werken die bislang größte Retrospektive ist, chronologisch aufgebaut ist, trägt dabei maßgeblich zum Eintauchen in Werk und Leben der 1997 verstorbenen Künstlerin bei – die Schau ist unbedingt sehenswert (eine Besprechung lesen Sie hier). Das gilt auch für die Ausstellung zu Ingeborg Bachmann im Literaturmuseum in Wien (täglich außer Montag 10 bis 18 Uhr). Da kann man dann den Liebesbrief lesen, den Erich Fried an die Kärntner Dichterin geschrieben hat, oder einen Brief von Kissinger – ja, Henry Kissinger, der später einmal erzählte, auch er sein in "die Bachmann" verliebt gewesen (mehr zur Ausstellung hier).