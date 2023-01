"Ich gestehe jedem zu, in einer Fotografie das zu erkennen, was er möchte", sagt Fotograf Michael Seyer. So auch, wenn es um seine eigenen Bilder und seinen neuen Fotokunstkatalog "Blow Up & Rising Temperature" geht: "Es handelt sich dabei um einen Gesamtüberblick über meine relevanten Werkzyklen aus 20 Jahren Schaffenszeit", erklärt der 55-Jährige.

"Blow Up", Aufnahmeort Grado, 2022 © Michael Seyer

Zu sehen ist etwa die Aufnahme "Zeig mir dein Licht", entstanden 2017 in New York, "eine Hommage an Claude Monet." Eine weitere Fotografie zeigt seine Ölmalerei „Himmelsleuchten“, die er seiner Ehefrau Simone Oblak-Seyer gewidmet hat. Hinter jedem seiner Bilder steckt zwar auch sein "persönlich philosophischer Zugang", doch für ihn hat eben doch jede Interpretation eine Berechtigung.

Und aus diesem Grund sieht er sich auch jede Ausstellung, in die er geht, zweimal an: "Beim ersten Mal gehe ich durch, ohne auf die Titel und Beschreibungen der ausgestellten Arbeiten zu achten. So mache ich mir selbst ein Bild. Und beim zweiten Durchgang lese ich, was sich der Künstler dabei gedacht hat." Das Ergebnis? "Diese beiden Standpunkte decken sich bei mir fast nie", erzählt der gebürtige Grazer lachend.

"Zeig mir dein Licht", Aufnahmeort New York, 2017. Eine Hommage an Claude Mone © Michael Seyer

Wer seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen und Seyers Katalog ansehen möchte, kann ihn im Dorotheum Klagenfurt finden. Andere seiner Arbeiten erwarten Besucherinnen und Besucher im Mai – das genaue Datum ist noch nicht bekannt – im Stadthaus Klagenfurt (Theaterplatz 3). Die Ausstellung wird 25 Farbfotografien sowie zehn Ölmalereien auf Papier präsentieren.

Denn auch das Malen gehört zu seinen Leidenschaften. Beigebracht hat er es sich autodidaktisch, es „erweitert“ für ihn sein künstlerisches Schaffen. Daher wünscht sich der in Klagenfurt lebende Künstler auch, "dass es einmal eine reine Malereiausstellung von mir geben wird".

Michael Seyer im Dorotheum Klagenfurt, Villacher Straße 8.