Die Siegerprojekte der Ausschreibung der Kärntner Kulturstiftung "Kunst. Kultur. Demokratie." wurden bekannt gegeben. Darunter "Ich bin maßlos in allem" (Arbeitstitel). Es ist ein literarisch-biografisches Theaterprojekt des Center for Choreography Bleiburg/Pliberk. Das Ziel: Mit den Mitteln des choreografischen Theaters die Stereotypien rund um die außergewöhnliche Dichterin Christine Lavant aufzubrechen.

Diese wurde jahrzehntelang von ihrem katholischen Verlag auf die Rolle einer mit Gott hadernden, armen, kranken Strickerin festgelegt, die wundersamerweise Gedichte schreibt. Dabei ist ihre Stärke der unbestechliche Blick auf das, was in den menschlichen Verhältnissen verkehrt ist, ihr liebevoller Blick auf diejenigen, mit denen es das Leben weniger gut gemeint hat. Sie ist die Dichterin der Armut und sie ist die Dichterin der meist unerfüllt bleibenden Liebe. Dem Literaturwissenschaftler Klaus Amann ist es gelungen, von den Inhabern der Rechte sowohl aufseiten Christine Lavants als auch Werner Bergs die Zustimmung zu einer Teilveröffentlichung des Briefwechsels der beiden zu erhalten. Die Künstlergemeinschaft und die Liebesbeziehung Berg-Lavant bilden den Kern des Theaterprojekts. Für Konzept, Idee und Regie zeichnet Zdravko Haderlap verantwortlich.

Die Uraufführung findet im Frühjahr 2024 im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk statt.

"Obdach" von Marko Lipuš

Das zweite Projekt ist "Obdach" des Fotokünstlers Marko Lipuš. Damit macht er Obdachlosigkeit sichtbar und verweist auf eine verbreitete Ignoranz gegenüber Menschen, die auf der Straße leben. Das Ziel: Die Bewusstmachung von Obdachlosigkeit in modernen, demokratischen Verhältnissen, inszeniert mittels Videoprojektionen im (halb)öffentlichen Raum. Die Kunst verlässt die museale Komfortzone und wird auf die Straße gebracht – dorthin, wo die Wohnungslosen schon sind.

In verschiedenen europäischen Großstädten sind Fotografien dazu entstanden, die für dieses Projekt zu kurzen Videoclips zusammengefügt wurden. Sie zeigen – ohne diese erkennbar zu machen – auf der Straße lebende Menschen in den Innenstädten mit ihrem Hab und Gut. Diese stille Videoarbeit wird ab Winter 2023 in Leerständen in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal an der Drau sowie in Wien großformatig hinter Schaufensterscheiben projiziert. Damit soll der Eindruck erweckt werden, obdachlose Personen würden sich an diesem Ort befinden.

© Marko Lipuš

Multi Media Chor

Und der dritte Sieger ist das multimediale Chorprojekt von Klaus Karlbauer. Dabei wird mithilfe von Sound, Videos und Texten den Lebenswirklichkeiten junger Menschen ein künstlerischer Ausdruck verliehen, wobei das Verbindende, das Gemeinsame immer im Zentrum steht. Die traditionelle Form des (Kärntner)-Chores dient dabei als Werkzeug, allerdings ist nicht der ungetrübte, harmonische Schön-Gesang das bestimmende Thema, sondern der vielschichtige Zusammenklang des Widersprüchlichen, manchmal auch Dissonanten. Denn der Komponist und Multimedia-Künstler Klaus Karlbauer macht Kunst, die unbequem und hochpolitisch ist, sich in den Weg stellt.

Die Premiere der ersten Ergebnisse findet im Rahmen des "Klagenfurt Festivals 2023" statt.