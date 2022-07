Diese Nacht hat es in sich: In den frühen Morgenstunden platzt Lucien, Buchhalter, Hobbymaler und Innenausstatter von Vogelhäuschen, adjustiert als Sonnenkönig Ludwig XIV. nach einem Künstlerball ins eheliche Schlafzimmer und reißt Gattin Yvonne, bekränzt mit bunten Lockenwicklern, aus dem Schlummer. Rasch entbrennt zwischen den Eheleuten eine Kabbelei, die auch die nächtliche Ruhe des Dienstmädchens Annette stört. Und dann taucht noch Joseph auf, überbringt die Nachricht vom Tod von Yvonnes Mutter, wünscht „Herzliches Beileid“. Während die Gattin trauert, frohlockt Lucien damit, mit dem Erbe seine Schulden bezahlen zu können. Am Ende ist alles ganz anders. . .

Die zweite Produktion der Südkärntner Sommerspiele in Eberndorf brachte Georges Feydeaus Komödie „Herzliches Beileid“ auf die Bühne im Innenhof des Stiftes. Die Premiere war von Umbesetzungen geprägt – allerdings so perfekt, dass man nur staunen konnte. Stefan Ofner schlüpfte für den erkrankten Mario Podre(c)nik in die textlange Rolle des Lucien. Nach nur einer Woche Probenzeit beherrschte er mit Ulli Lackner (Yvonne) meisterhaft die Szene. Frech, lustig, voller Tempo und Esprit setzten sie die Regie von Stephan Wappenhans um. Ofners Part (Joseph) übernahm Intendant Florian Kutej und jonglierte sich mit umwerfender Komik durch die Rolle. Simone Sdovc war eine aufmüpfige Annette.

Den Abend der Irrungen und Verwirrungen, den das Publikum zu Recht eifrig beklatschte, leiteten mit einem Vorspiel zwei Jungtalente ein: Luka Jurani(c) (10) und Annika Maya Potocnik (11) standen den erwachsenen Darstellern in nichts nach.