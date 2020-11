Facebook

Die Alpen Adria Universität © aau/waschnig

Ein historisches Jahr neigt sich seinem Ende zu: „Historisch“ bedeutet freilich nicht immer gut. Ich dachte bei dem Wort aber ausnahmsweise nicht an die Pandemie, sondern an all die Jubiläen in diesem Jahr in diesem Land. Zum Beispiel wurde die Alpen-Adria-Universität (AAU), vormals die für „Bildungswissenschaften“ (UBW), „meine“ Uni 50! Herzlichen Glückwunsch, Alma Mater! Heiße Magister, heiße Doktor gar – nicht ehrenhalber, studienhalber! – und ziehe schon an die dreißig Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Landsleute am Gehirn herum – und weiß, dass wir nichts feiern können: Das will dir schier das Herz verbrennen!