Konferenzschaltung quer durch den deutschen Sprachraum © Puch Johannes/ORF

Schon bei der Diskussion um den ersten Text am ersten Lesetag gerieten sich Klaus Kastberger und Neo-Juror Philipp Tingler in die Haare. Ist der Beitrag „Ü“ der deutschen Autorin Jasmin Ramadan nun „großartig, wie ein Ballett, das den Geist der Zeit choreografiert“ (Tingler) oder „simpel und mechanistisch“ (Kastberger)? Beim folgenden Wortwechsel über dieses „Psychogramm einer Generation“ (Insa Wilke) beging der Schweizer Tingler seinen Einstand mit zahllosen Zwischenrufen. Was unterhaltsam für die Zuseher, aber verwirrend für die Juroren vor den Kameras in ihren Heimbüros war.