Der 43-jährige Italiener Jader Bignamini steht am Pult des Klagenfurter Stadttheaters bei der Premiere von Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“.

"Eugen Onegin" am Stadttheater

Ein fingerfertiger Dirigent: Jader Bignamini © Buldrini/KK

Wie kommt man zu einem so ungewöhnlichen Vornamen?

JADER BIGNAMINI: Meine Mutter wollte eigentlich nur einen anderen Vornamen haben als die in Italien sonst üblichen. Ich sollte weder Giovanni, Giuseppe noch Stefano heißen. Eigentlich ist es ein erfundener Name.