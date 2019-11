Facebook

Aline-Sarah Kunisch und Sonja Kreibich nehmen Oliver Welter aufs Korn © Philip Kandler

Im Herbst des Vorjahres war es die „Damenwahl“, mit der Ute Liepold anlässlich 100 Jahren Frauenwahlrecht ebenso frech wie politisch pointiert den Beweis angetreten hat, dass Frauen (noch immer) die Zweiten sind. Ein Jahr später beschäftigt die Regisseurin die „wieder erstarkte Strömung reaktionärer Männlichkeit“ in der Öffentlichkeit, in der Politik und in den sogenannten sozialen Medien. Gemeinsam mit ihrem Mann Bernd Liepold-Mosser hat Ute Liepold eine Textcollage aus Politikerzitaten (Fixstarter: Donald Trump und Herbert Kickl), Gedanken des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), literarischen Einschüben von Goethe oder Handke erarbeitet.