In seinem neuen Programm „Ein neuer Mensch“ knöpft sich Kabarettist Hosea Ratschiller das Kleinbürgertum vor – und dessen Besitzstandswahrung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neues Programm, neue Staffel „Pratersterne“ wird gedreht: Hosea Ratschiller © Pitschl/KK

Ihr neues Programm heißt „Ein neuer Mensch“: Was ist denn neu an Hosea Ratschiller?

Hosea Ratschiller: Er spielt jetzt eine neue Figur auf der Bühne. Bei den letzten drei Programmen waren das immer Entertainer-Figuren, die recht ungelenk um eine große Show bemüht waren, dann ist das gekippt, weil man drauf gekommen ist, der hat etwas zu verbergen. Insofern ist er ein neuer Mensch auf der Bühne und er hat auch ein kleines Kind, das auch ein neuer Mensch ist. Außerdem erleben wir momentan große politische Umbrüche in der Welt, die vielleicht auch darauf zurückzuführen sind, dass wir uns als Menschen insgesamt verändern.