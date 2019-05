Das Ensemble „El Gran Teatro Del Mundo“ probt in Maria Saal und spielt ein Konzert in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„El Gran Teatro Del Mundo“ © Stefan Schweiger

Für junge Ensembles ist es nicht immer einfach, Programme zu erarbeiten: Oft leben die Mitglieder in unterschiedlichen Städten oder, wie im Fall von „El Gran Teatro Del Mundo“, auch in unterschiedlichen Ländern. „Da ist es großartig, dass es einen Ort gibt, wo man in aller Ruhe gemeinsam arbeiten kann“, sagt die Travers-Flötistin Johanna Bartz. Gemeint ist damit das Haus von „Trigonale“-Chef Stefan Schweiger in Maria Saal, wo es Wohn- und Probemöglichkeiten gibt. Das Barock-Ensemble „El Gran Teatro Del Mundo“ (Das große Welttheater), benannt nach dem Mysterienspiel des spanischen Dichters Pedro Calderón de la Barca (1600 bis 1681), erarbeitet dort derzeit ein Programm mit Werken von Muffat, Kusser, Telemann oder Pisendel.