Katja Gasser, 2016 © Screenshot Youtube

Die Kärntnerin Katja Gasser, Leiterin des ORF-Literaturressorts, erhält heuer den österreichischen Staatspreis für Literaturkritik. Sie wurde 1975 in Klagenfurt geboren, wuchs in Ludmannsdorf/Bilčovs auf. Sie maturierte am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt/Celovec und dissertierte über die Nachkriegs-Autoren Ilse Aichinger und Günter Eich. Von 1999 bis 2001 war sie Universitätslektorin in Oxford/London. Seit 2008 leitet sie das Literaturressort im ORF-Fernsehen.