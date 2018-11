Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schreibt Literatur unter Einsatz des Lebens: Paul Nizon, 2017 mit dem Gert Jonke-Preis ausgezeichnet © peter just

Wenn es um die „Aufschreibung des Lebens“ geht, haben reifere Jahrgänge logischerweise die Nase vorn. Die St. Veiter Literaturtage (16. bis 18. 11.) haben sich heuer dem Thema Journale (siehe Info) verschrieben und dazu drei prominente Autoren eingeladen. Der jüngste in der Runde ist der 75-jährige Bodo Hell, dessen Texte „alle aus dem Gehen, aus dem Bewegen in der Landschaft heraus entstanden sind“, sagt Klaus Amann.



Der Literaturwissenschafter (und Gründungsleiter des Musilinstituts) hat den Verein der St. Veiter Literaturtage auch heuer beraten und übernimmt wie gewohnt mit Wilhelm Huber die Einführung zu den Veranstaltungen. Huber gleich im doppelten Sinn: Er holt Paul Nizon, der nicht allein fliegen möchte, mit dem Auto in Paris ab und bringt ihn nach den Literaturtagen wieder in die französische Hauptstadt zurück, wo der gebürtige Schweizer seit 1977 lebt. Der 88-Jährige ist ein „exzessiver Journalschreiber“ und überzeugt, dass „nur die Literatur schildern kann, was im Menschen vorgeht – da sie Kraft der Sprache in sein Inneres vordringen kann“ (Amann). Nizon, der in Frankreich neben Peter Handke als der bedeutendste lebende deutsche Schriftsteller gilt, schreibt gewissermaßen „unter Einsatz des Lebens“. Er lebt am Existenzminimum, seitdem er seinen gut bezahlten Job als Kunstkritiker bei der Zürcher Zeitung aufgegeben hat.

Paul Nizon schreibt Literatur unter Ensatz des Lebens. Klaus Amann

Auf der Alm: Bodo Hell Foto © herbert raffalt

Eine Stadt als Schrift

Seit 40 Jahren Hirte und Senner im Dachsteingebiet ist der Salzburger Bodo Hell. „Er geht davon aus, dass Wahrnehmung und Sprache automatisiert sind und aufgebrochen werden müssen. Dazu setzt er Verfremdungstechniken wie Kleinschreibung, Litaneien, Aufzählungen ein und verzichtet auf Satzzeichen“, erklärt Amann. Für ihn ist Hell ein moderner Enzyklopädist, der über nichts schreibt, was er nicht selber gesehen hat und dessen „Wahrnehmung gesättigt ist durch immenses volkskundliches und sprachliches Wissen. Er ist der einzige Schriftsteller, der in der Stadtlandschaft ebenso sicher unterwegs ist wie in der Natur“, verweist Amann auf Hells „Stadtschrift“, in der er entlang der Wiener Buslinie 13A die Stadt als Schrift (Reklame, Namen von Straßen und Geschäften, Plakate etc.) gelesen hat.

St. Veiter Literaturtage 2018 Aufschreibung des Lebens. Von 16. bis 18. November im Rathaushof St. Veit/Glan mit Paul Nizon (16. 11., 19.30 Uhr), Alexander Widner (17. 11., 19.30 Uhr und Bodo Hell (18. 11., 11 Uhr, Musik Wolfgang Puschnig).

Thema. Journalliteratur – ein als Autor erkennbares Ich schreibt; alles kann zum Gegenstand des Aufschreibens werden (wie z. B. bei Peter Handke das Schwammerlsuchen)

Karten: Buch-Papier

Besold und Tageskasse (freier Eintritt für

Jugendliche bis 18)

Alexander Widner mit seiner Frau Foto © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

So lebt der Mensch

Der Mittlere in der Alterspyramide ist der in Klagenfurt lebende Alexander Widner, der ohnehin der Auffassung ist, dass „da nichts zu schreiben ist, wenn man nicht genug gelebt hat“. Für Widner ist das Schreiben von Journalen (mehr als ein halbes Dutzend; ein lange geführtes Tagebuch lieferte die Grundlage für seine Komödie des Alltags „Gegen Tagesende) ein Training für die Wahrnehmung der Welt durch Reflexion. „Im Sinne von Ibsens Gericht halten über sich selbst, sagt Widner: Schaut her, so lebt ein Mensch. Er nimmt Probleme und Unglücke innerhalb der Familie als Angriffe auf sein Lebensglück. Was die Position gegenüber der Gesellschaft betrifft, ist er der Radikalste in der Runde“, so Amann. Zum inhaltlichen Feuer der drei Autoren hätte Amanns knackiger Arbeitstitel „Forever young“ perfekt gepasst.