Der slowenische Kulturverein St. Johann im Rosental (SPD Šentjanž) bringt am Samstag Willi Resetarits und Vlado Kreslin auf die Bühne.

Der slowenische Kulturverein St. Johann bei der Arena 17 (mit Vodoo Jürgens, Nino aus Wien und Effi) © Kulturverein St. Johann

Wir sind keine verschlossene Kulturinitiative, sondern wollen Grenzen zwischen den Volksgruppen überwinden“, sagt Martin Moschitz vom slowenischen Kulturverein St. Johann im Rosental (SPD Šentjanž), welcher im Jahr 1906 gegründet wurde und somit stolze 112 Jahre auf den Schultern trägt. In dieser Zeit hat der Verein zahlreiche Aufs und Abs gemeistert: „In der Nazi-Zeit wurde etwa unsere große Bibliothek geplündert“, erzählt Moschitz. Unter der Obhut von Stefan Pinter unterstützen derzeit 60 eingetragene Mitglieder die Kulturarbeit. Einer der Grundpfeiler ist das Theaterwesen: Die Theaterschule Šentjanž-St. Johann ist seit über 20 Jahren Teil des Vereins und blickt auf etliche Erfolge zurück. „2011 wurden wir am Burgtheater mit dem ,Theater-Oskar' ausgezeichnet“, ist Theaterleiter Moschitz stolz.

Subventionen erhält der Kulturverein von der Volksgruppenförderung des BKA, vom Land Kärnten sowie von der Gemeinde selbst. Das Kultur & Kommunikationszentrum (k & k) in St. Johann bietet dem Verein seit 1995 ein Dach über dem Kopf.

Arena 18: Treffpunkt zweier Kulturen

Derzeit wird der „Arena 18“ am 23. Juni entgegengefiebert: Die Open-Air-Veranstaltung wurde vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen, um das slowenisch- bzw. deutschsprachige Publikum durch Musik zu vereinen. „Mit diesem Konzert stellen wir das Gemeinsame in den Vordergrund. St. Johann im Rosental wird zum Treffpunkt zweier Sprachen und Kulturen“, freut sich Moschitz.

Willi Resetarits und Vlado Kreslin

Heuer werden sich zwei Urgesteine der österreichischen und slowenischen Musikszene die Ehre geben: Willi Resetarits (alias Kurt Ostbahn) und Vlado Kreslin, einer der populärsten slowenischen Musiker. Er ist schon mit Bob Dylan auf der Bühne gestanden und wird mit „Mali Bogovi“, also den jungen Göttern, die Bühne rocken. Mit dabei: der Kärntner Jazz-Pianist Tonč Feinig. Willi Resetarits Foto © APA/GEORG HOCHMUTH Tamburizzafestival

Ein weiterer Höhepunkt ist das Tamburizzafestival am 7. Juli, welches heuer zum 17. Mal stattfindet. Die auf dem Balkan beheimateten Instrumente sind auch in Südkärnten anzutreffen. „Nach dem 2. Weltkrieg sind sie verstummt, aber in den 80er-Jahren kehrten die Ensembles zurück“, erzählt Moschitz. „Sie bilden einen weiteren Schwerpunkt unserer Kulturarbeit.“



Konzertinfos Willi Resetarits und der Stubnblues, Vlado Kreslin & Mali Bogovi.

Wann: 23. Juni, 20 Uhr.

Wo: k & k St. Johann im Rosental/Sentjanz v Rozu 33 (bei Schlechtwetter im Zelt).

Karten: ntry.at/arena oder spd-sentjanz@gmail.com sowie in Klagenfurt im Café Pavlus, Buchhandlung Hacek.