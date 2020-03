Facebook

Auch Maschek sind bei "Willkommen Österreich" aus der Heimquarantäne zugeschalten © (c) ORF (Hans Leitner)

Seien wir ehrlich, irgendwann kommt die Zeit, wo bei den einen die Fieberkurve sinkt und bei den andere das Spaßfaktor gegen null geht. Für die Amusement-Unterzuckerung gibt es eine recht einfache Humorinfusion namens Maschek. Der YouTube-Channel des Drüberrededuos gibt brandaktuelle Einblicke "wegen einer Verbreitungsunterstützung des Coronavirus", aber noch ist dort der Lösungsansatz noch nicht gefunden, denn "der Gipfel der Instanzenkette ist noch nicht erklommen". Wer hier durchsurft, der trifft auf viele alte Bekannte: Die „Schottermitzi“, Alfred Gusenbauer in jungen Jahren und Panda Fu Long, dem der Spaß vergangen ist, weil „Meister Petz kommt in acht Schätz.“

Seit 2008 steht Lars Eidinger als "Hamlet" auf der Berliner Schaubühne und nach wie vor ist das Interesse an der Inszenierung von Thomas Ostermeier ungebrochen. Angekündigte Vorstellungen sind seit Jahren in Windeseile ausverkauft und auch die Gastspiele in vielen europäischen Städten wurden vielfach bejubelt. Im Zuge der Coronakrise zeigt auch die Schaubühne ausgewählte Stücke, darunter den Hamlet. Morgen Abend ist es soweit.

Kommenden Montag wird der 500. Todestag des italienischen Malergenies Raffael begangen. Die große Jubiläumsschau in Rom hätte alle Stückln gespielt: Mehr als 120 Gemälde und Zeichnungen des Malers, darunter auch Leihgaben der Albertina, hätte die Scuderie des Quirinalspalasts in Rom zur Pilgerstätte werden lassen. Das Virus war stärker, aber da die Werke Raffaels ohnehin gut dokumentiert sind, wurde die Buchungsplattform Musement zum Raffael-Museum umfunktioniert. Über 100 Arbeiten des Malers aus berühmten Häusern wie den Uffizien oder der National Gallery of Art in Washington, sind nun im virtuellen Raum zu betrachten.

Die "Madonna dell Impannata" Foto © APA/GEORG HOCHMUTH

Nicht unwahrscheinlich, dass einem derzeit die eigenen vier Wände ein wenig eng vorkommen, da könnte der legendäre Spiegelsaal in Versailles gerade recht kommen. Die Serie "Versailles" bietet neben ordentlichen Zimmergrößen auch den Aufstieg von Ludwig XIV. zum Sonnenkönig. Viele Intrigen, Machthunger und einen dezenten Hang zum Exzess. Hardcore-Historiker werden nun entsetzt zurückweichen – macht nix. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Exit-Strategien – und mit "Versailles" ist man drei Staffeln lang gut beschäftigt. In der Flatrate auf Netflix und zum Kaufen und Leihen auf Amazon Prime.

Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Foto © Studio Canal+