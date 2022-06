Zum vierten Mal öffnet die Universität für angewandte Kunst Wien zum Ende des Studienjahres Tür und Tor für das Angewandte Festival. Heuer findet es von Dienstag, 28. Juni bis zum Freitag, 1. Juli 2022 statt. Die Präsentation von Abschlussarbeiten und Ausstellungen der Abteilungen in den drei zentralen Unigebäuden werden durch Ausstellungen in der Stadt und durch ein dichtes multidisziplinäres Programm an Aktivitäten und Events umrahmt.

Gegen den Strom

Audio, Buch, Diskurs, Film, Führung, Lesung, Performance und Tanz: Die Format-Palette am "Angewandte Festival" ist groß: Ab 28. Juni präsentieren Künstlerinnen und Künstler an vier Tagen wieder Aktivitäten und Ausstellungen - mehrere Orte in der Stadt werden zu Schauplätzen für Kunst und Kultur.

Tänzerin Lea Karnutsch und DJ Ferdinand Doblhammer etwa mischen als junges Künstlerduo "Flip the Coin" aktuell die heimische Kunstszene digital auf. Zusammen verwirklichen sie interdisziplinäre Performances an der Schnittstelle zwischen Tanz, Medienkunst und Musik.

Ihr aktuelles Stück "Decoding it the hard way" (1. Juli, 18 Uhr, ehemalige Postsparkasse) ist eine Performance, die die Interaktion mit einem verschlüsselten System beschreibt. Zwei Serverschränke sind verbunden mit 96 Netzwerkkabeln, diese symbolisieren offengelegte Connections. Die Performer versuchen, diese Black Box mit brachialer Gewalt zu entschlüsseln. Dabei fungieren die Serverschränke als zentrales Element auf der Bühne und sind dabei die Schnittstelle zwischen digitalem und analogem Raum.

Mehr Informationen zu Kunst und Künstler finden Sie auf www.angewandtefestival.at.