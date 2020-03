An den Grazer Bühnen ist der Probenbetrieb stillgelegt worden. Gearbeitet wird dennoch: An den Plänen für die Zeit nach Corona, will man doch nach Ende der Zwangspause so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen.

Im Grazer Schauspielhaus sind auch die Proben abgesagt © Jürgen Fuchs

Die Coronavirus-Krise hat sich auch auf die Theater ausgewirkt. Die Bühnen Graz mit Schauspielhaus, Oper und Kindertheater Next Liberty sind derzeit am Beraten, wie der Betrieb in nächster Zeit laufen soll. Bis 3. April sind die Vorstellungen abgesagt, auch der Probenbetrieb wurde eingestellt.

"Ein leeres Theater ist ein trauriger Anblick. Besonders in einer Spielzeit, in der wir einen überwältigenden Publikumszuspruch erlebt haben. Ein leeres Theater soll aber nicht der Ausblick für die Zukunft bleiben. Daher planen mein Team und ich - mit Hilfe von allen digitalen Kommunikationsmitteln - den Spielplan für nächste Saison", erklärt Schauspiel-Intendantin Iris Laufenberg. "Berücksichtigt werden dabei unter anderem vier bereits weit geprobte Stücke der laufenden Spielzeit - Shakespeares "Macbeth", Thomas Köcks "dritte republik", die Bürgerinnenbühne "Zuhause ist ein Bauchgefühl" sowie die "Sterntagebücher" von Stanislaw Lem. All diese Stücke könnten binnen vier Wochen, sobald wir wieder proben dürfen, Premiere feiern", betonte Laufenberg.

. Die Absage hat auch das umfangreiche Rahmenprogramm betroffen, wie beispielsweise die Verlegung von Stolpersteinen vor dem Opernhaus. Im Umfeld dieser Oper hätte auch eine konzertante Aufführung mit dem Titel "Und Friede auf Erden" mit Musik von Arnold Schönberg und Igor Strawinsky stattfinden sollen, die nun ersatzlos gestrichen wurde. Das Ballett "Zum Sterben zu schön", das am 22. März Premiere gehabt hätte, könnte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

"Wir unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen so gut es geht auf Homeoffice um. Die notwendige Kommunikation erfolgt in einem Kernteam von vier bis fünf Personen, die über Internet und Telefon erfolgt", schilderte Next Liberty-Intendant Michael Schilhan den Umgang mit der Situation.