Norman Hacker als Woland

Dramatisierungen von Literatur sollen für alle Zeiten verflucht sein“, schreibt Michail Bulgakow 1933 in einem Brief. Da hatte der missliebige Autor bereits Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ dramatisiert und Gogols „Tote Seelen“. Warum also nicht auch seinen gewaltigen Roman bearbeiten?