Kulturmanager Daniel Serafin (37), Sohn von Harald Serafin © Houdek/eszterhazy.at

Gemeinsam mit Betriebsdirektorin Katharina Reise und dem künstlerischen Produktionsleiter Hendrik Müller, ist Serafin künftig für alle Opernproduktionen bei Esterhazy verantwortlich. Auf dem Spielplan stehen heuer bereits Mozarts "Zauberflöte", die im Sommer im Rahmen von Oper im Steinbruch aufgeführt wird, sowie die halbszenische Aufführung von "Orfeo und Euridice" im Herbst im Schloss Esterhazy in Eisenstadt.

Serafin will auch die Funktion des Vorstands beim Verein "Freunde Schlossquartier Eisenstadt" weiterhin wahrnehmen, hieß es von den Esterhazy Betrieben. In dieser Position werde er sich verstärkt der Weiterentwicklung des Schlossquartiers in Eisenstadt widmen und diesen Freundeskreis mit den bereits bestehenden Angeboten der "Freunde der Oper" im Steinbruch St. Margarethen kombinieren, um die burgenländische Kulturlandschaft nachhaltig zu fördern.

Daniel Serafin kam 1981 in Wien zur Welt. Er studierte an der Juilliard School New York sowie an der Universität Wien Kulturmanagement. Den Österreichischen Musiktheaterpreis, der jährlich für die besten künstlerischen Leistungen in unterschiedlichen Kategorien vergeben wird, hat er von 2014 bis 2017 als Vorstand entscheidend mitgeprägt. Seit 2017 leitet Serafin als "Künstlerischer Direktor" den "Viennese Opera Ball New York".