Diagonale-Kritik"Die Kinder der Toten": Ein Trip in die Horrorheimat Elfriede Jelineks

Auf der Leinwand kehren die von Elfriede Jelinek skizzierten Untoten wieder: „Die Kinder der Toten“ © Ulrich Seidl Produktion

Den Anfang macht eine akustische Reminiszenz an die selbst gedrehten Stummfilmidyllen in den bürgerlichen Wohnzimmern der 60er- und 70er-Jahre: Unverkennbar rattert da ein Super-Acht-Projektor. Dann sieht man Kühe über die Leinwand trotten, und im Gasthof Alpenrose wird Schnitzel serviert. Alpiner Frohsinn macht sich breit, die Blasmusik spielt auf. Perfekt, wäre da nicht dieses ominöse Zucken in der Tonspur: Gräuliches kündigt sich an.

„Die Kinder der Toten“, die im steirischen herbst 2017 rund um Neuberg an der Mürz gedrehte Verfilmung frei nach Motiven des gleichnamigen Romans von Literaturpreisträgerin Elfriede Jelinek, erlebt am Freitag bei der Diagonale seine Österreichische Erstaufführung.