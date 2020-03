Facebook

Benito Mussolini © APA/EPA (ANSA)

Bologna im Sommer des Jahres 1943. Der Sturz von Benito Mussolini steht bevor, aus fanatischen Faschisten werden über Nacht ebenso fanatische Monarchisten. Aber nur wenige Wochen lang, denn dann ist der Diktator wieder an der Macht. Das Blatt wendet sich erneut, der Jubel bleibt. Das Volk ist eben sehr elastisch. Commissario De Luca, Lieblingsermittler und unbeugsamer Gerechtigkeitskämpfer, in die Krimiwelt gesetzt von Carlo Lucarelli, steht zwischen den politischen Fronten. Einen Vierfachmord will er um jeden Preis klären, die Jagd nach den Verbrechern führt in hohe politische Kreise, aber aus dem Jäger wird rasch ein Gejagter. Die Verdächtigen sind mächtige Strippenzieher, die kurz untertauchen müssen, ehe sie wieder aus ihren Löchern hervorkriechen.