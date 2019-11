Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

800 Einwohner zählt das australische Kaff Rivers End, in den australischen Outbacks und somit am Rande der Zivilisation gelegen. Hitze, Dürre, einen längst ausgetrockenen Fluss – viel mehr gibt es da nicht. Bald schrumpft die Einwohnerzahl auf dramatische Weise. Kurz vor dem Sonntags-Gottesdienst plaudert der Priester noch fröhlich mit ein paar Gläubigen, dann verschwindet er in der Kirche. Angeblich will er sich umzuziehen. Aber er kehrt mit einem Gewehr zurück und erschießt zielsicher fünf Menschen. Der Amoklauf wird dennoch rasch zu den Akten gelegt.

Ein Jahr später landet der Reporter Martin Scarsden im „Kaff des Todes“. Er soll, am ersten Jahrestag des Massakers, darüber berichten, wie die Bewohner mit dem traumatischen Vorfall umgingen und umgehen. Eine Routinegeschichte, anscheinend. Denn rasch stößt der Journalist auf eine Vielzahl von Ungereimtheiten, auf mysteriöse Zusammenhänge und auf rätselhaften Spuren, die bei den Ermittlungen entweder übersehen wurden oder aber ignoriert werden sollten. Der Fall wird neu aufgerollt, mit etlichen Wendungen und wortkargen Zeugen, die nicht selten selbst einigen Dreck am Stecken haben.

Sprachgewaltiges Gemälde



Chris Hammers Stil in „Outback“ ist durchaus vergleichbar mit jenem von Garry Disher oder Jane Harper, die zuletzt mit „Zu Staub“ ebenfalls auf grandiose Weise die Schattenseiten Australiens zeigte. Chris Hammer liegt es fern, einen weiteren, oberklugen Ermittler in die weitere Krimiwelt zu schicken. Er schuf ein sprachgewaltiges Gemälde über eine Gesellschaft von Außenseitern, die allein schon durch die klimatischen Bedingungen zum täglichen Überlebenskampf gezwungen ist. Zudem kann der Autor, der für seinen Krimi bereits mehrere bedeutsame Preise erhielt, auf reichhaltige eigene Erfahrungen zurückgreifen. Er war als Journalist und Korrespondent für etliche australische Medien tätig und er verfasste mehrere exzellente Sachbücher über die Wildnis in seiner Heimat. Nun legte er auch im Krimi-Genre durch eine packende Story, staubtrocken wie die Landschaft, einen Senkrechtstart hin.

Lesetipp: Chris Hammer. Outback. Scherz, 494 Seiten, 15,50 Euro.