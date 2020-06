Facebook

Rabenschwarz, furios, urkomisch: Autor Gerhard Henschel © Hoffmann & Campe/Quast

Ein wunderbares Werk, rabenschwarz, furios, urkomisch und mit durchaus wohltuender Wirkung, obwohl an Leichen keinerlei Mangel besteht. Gerhard Henschel (58), der als Autor einen 25-Stunden-Tag haben muss und unermüdlich an seiner grandiosen und voluminösen deutschen Dichter-Saga schreibt, besann sich all seiner ebenso herausragenden Qualitäten als Satiriker (er schrieb ja u. a. für „Titanic“) und meisterlicher Hochkomik. Das Resultat ist eine enorm pointierte Mischung aus Rachefeldzug, Parodie und Notwehr-Aktion, die in ein Tarantino-Massaker mündet.