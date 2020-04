Facebook

In den USA zu den Debüt-Autorinnen des Jahres gekürt: Angie Kim ©

Eine südkoreanische Familie will sich in einem Provinznest namens Miracle Creek in den USA eine neue Existenz aufbauen, finanzieller Erfolg inklusive. Der Vater sammelte in seiner asiatischen Heimat einige Erfahrungen mit der sogenannten hyperbaren Oxygenierung, kurz HBO genannt. Dabei wird den Patienten in einer Druckkammer hundertprozentiger Sauerstoff zugeführt. Die HBO-Therapie gilt in den Statten als medizinische Wunderwaffe, die auch bei Autismus, Gehirnschädigung oder gar Impotenz helfen soll. Um mehrere Patienten und Patienten gleichzeitig behandeln zu können, baut der Therapeut in einer Scheune eine größere Unterdruckkammer mit Bullaugen, die einem kleinen U-Boot ähnlich sieht. Daher erhält die Vorrichtung den Beinamen „Miracle Submarine“, zumal die Behandlung einem Tauchgang gleicht.