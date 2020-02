Mit ihrer Tatsachenerzählung „Three Women – Drei Frauen“ ist Lisa Taddeo eine so intime wie melancholische Zustandsbeschreibung weiblicher Sinnlichkeit geglückt.

Autorin Lisa Taddeo © Christopher Beauchamp / Eyevine

Da ist zum Beispiel Maggie, Anfang zwanzig. Sie hat ihren ehemaligen Lehrer angezeigt, ein paar Jahre, nachdem sie sich mit ihm in der Romanze ihres Lebens geglaubt hatte. Und da ist Lina, die eine stabile, aber kalte Ehe für eine Affäre mit ihrem Highschool-Freund aufs Spiel setzt. Und dann ist da noch die glamouröse Sloane, die in einem noblen Urlaubsort ein schickes Restaurant betreibt und mit fremden Männern vögelt, weil ihr Ehemann ihr dabei so gern zusieht.