Was haben Sie auf Ihren Touren zwischen Güssing und Engerwitzdorf über Österreich gelernt?

MANUEL RUBEY: Dass es noch immer 30 Jahre alte Maggi-Flaschen in Wirtshäusern gibt. Dass die Österreicher – mich eingeschlossen – zu viel Alkohol trinken und dass es ein aberwitzig schönes Land ist; wenn man sich auf die Seen, die Wälder und die Natur konzentriert.