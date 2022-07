Der Traum vom unbeschwerten Leben im Süden, so könnte er aussehen: Eingeladen von einem reichen Gönner verbringen in „Sieben Tage Sommer“ fünf einstige Jugendfreunde eine Woche in einer Villa an der Côte d’Azur, umsorgt von einer Hausdame, die für Nachschub an gutem Essen und Top-Weinen zuständig ist.

Die fünf hatten als jugendliche Touristen 30 Jahre zuvor bei einer Wanderung eine Entführung des Bankiers Max vereitelt. In den Jahren darauf verfolgte der Gerettete dezent das Leben der Freunde und unterstützte sie gelegentlich anonym. Jetzt sollen sie es sich in seiner Villa gut gehen lassen. Als „Frühstücksmamsell“ hat er die junge Anja engagiert.