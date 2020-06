Facebook

Jean-Baptiste Del Amo

Es ist reiner Zufall, gewiss, aber es verblüfft doch immer wieder, welche neuen, vom Autor keineswegs geplanten Querbezüge sich durch die Pandemie ergeben können. Wer denkt zum Beispiel nicht an den Namen Törries, an sein gigantisches Schlachtimperium und an die skrupellose Ausbeutung der Arbeiter, wenn in einem Roman die zentrale Rolle eine Dynastie von Schwein ezüchtern die Rede ist? Obwohl der exzellente französische Autor Jean-Bapiste Del Amo (39), für sein drastisches Debütwerk „Die Erziehung“ vor drei Jahren mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, ein gänzlich anderes Ziel vor Augen hatte. Er schuf, da muss gleich Entwarnung gegeben werden, kein Corona-Buch (die jetzt massenweise folgen werden). Aber er zeigt wie Degradierung des Menschen, dessen skrupellose Ausbeutung und dessen Herabwürdigung zu einem Nutztier auf zwei Beinen. Und da lassen Törries & Co. grüßen, auf grauenhafte Weise.

Aber Del Amo hat mit seinem archaischen, wortgewaltigem Werk weitaus mehr im Sinn. Ihm genügt ein anfangs recht kleiner Schweinestall als Basis, um die nicht selten verheerende Geschichte des 20. Jahrhunderts aus einem ebenso schockierenden wie entlarvenden Blickwinkel zu zeigen. Sein Roman „Tierreich“ führt in den hintersten Winkel der französischen Provinz, die Geschichte rund um eine Bauernfamilie, die es durch die Schweinezucht zu einigem Wohlstand bringen will, setzt ein mit dem Beginn des ersten Weltkrieges.

Selten in jüngerer Zeit war ein enorm bedeutsames Buch so sehr geprägt durch Seelenfrost und durch einen eisigen und bitteren Erzählton. Die Welt als Schweinestall, sie bleibt hier keineswegs nur eine Metapher. Denn alle Angehörigen haben lediglich eine Aufgabe: sie müssen funktionieren bis zum Umfallen. Und sie tun es auch. Fernab von jeglicher Bildung schustern sie sich ihre eigene, blasphemische Frömmigkeit zusammen, alles ist dem Fortschrittswahn und der Modernisierung unterworfen.

Verwoben ist diese exemplarische Familienchronik mit Ereignissen aus der „Welt da draußen“, Massenwahn steht mitunter gegen Massentierhaltung. Jean-Baptiste Del Amo zeigt in seinem realen Gruselkabinett Menschen am Rande des Verstummens, die Blut, sehr viel Blut an ihren Händen haben, aber er zeigt vor allem auch, exemplarisch, grimmig, grausam, wie rasch das Animalische im Menschen alle Gefühle oder Emotionen verdrängt oder diese unter einem Berg von Moral, die nach Mist riecht, verschwinden lässt. Vom großen Umdenken ist in diesen Tagen oft die Rede, „Tierreich“ liefert einen Leitfaden dafür, unbarmherzig, unentbehrlich.

Jean-Bapiste Del Amo. Tierreich. Matthes & Seitz. 440 Seiten, 26,80 Euro.