Handke beim Begräbnis von Slobodan Milošević im Jahr 2006: "Ich war dort, weil Jugoslawien zu Ende ging. Aber ich habe für ihn nie Sympathie bekundet" © AP

Die Gäste kommen gleichzeitig mit dem Briefträger, der die Journalisten in der Allee, die zum schmiedeeisernen Tor führt, lässig mit dem Rad überholt. Spätes Herbstlicht fällt durch die hohen Zypressen. Peter Handke steht am Eingang seines Hauses in Chaville bei Paris und fragt tadelnd nach dem Grund der knappen Verspätung. Seit Jahren mahne die Post, der Hausherr möge einen größeren Briefkasten anschaffen. Jetzt, nach der Zuerkennung des Nobelpreises, gebe es vielleicht allen Grund dafür, sagt er nicht ohne Ironie. Es sind Briefe aus ganz Europa. Glückwünsche, auch ein Bleistifthalter aus Wien ist darunter, den der Adressat zuerst misstrauisch („ein Sprengsatz?“) im Kuvert ertastet. Man wisse nie. Auf dem Bücherstapel am Wohnzimmertisch die neue CD des Melancholikers Van Morrison. Handke liest die Titel der Songs vor und einen mit Betonung, beiläufig oder nicht: „Fame Will Eat the Soul“, der Ruhm als Menschenfresser.



Es sind erste Eindrücke eines Trapezaktes ohne Netz. Das Gespräch gleicht zwischendurch dem Tanz auf einer Rasierklinge. Im großen Gesprächszyklus der vergangenen Jahre blieb das Thema Jugoslawien bewusst ausgeklammert. Dort, wo es kurz anklang, lief es rasch aus dem Ruder, begleitet von Bezichtigungen. Die Mechanik von Reiz und Gegenreiz schien fruchtlos und erkenntnisarm.

Jetzt aber, da im Nachhall des Nobelpreises der alte Konflikt neu auflodert, unerbittlicher als je zuvor, lassen sich Ton und Charakter der vorherigen Begegnungen nicht länger aufrechterhalten. Handke selbst fordert die Besucher heraus und fragt beinah inquisitorisch nach dem Gelesenen. Ungehalten holt er einen Band hervor, der alle Schriften zu Jugoslawien enthält, und liest daraus. Passagen über seine Besuche in Srebrenica, dem Ort des Massakers an Tausenden bosnischen Muslimen, doch die Stellen handeln von Verbrechen an serbischen Zivilisten. Sie gingen dem Genozid in den Nachbardörfern voran.