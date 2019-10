Abrechnung John le Carré wütet gegen Trump und die Brexit-Politiker

Facebook

Wütender Altmeister: John le Carre © EPA

Runde 25 Jahre lang war John le Carrés neuer Protagonist, kurz Nat genannt, für den britischen Geheimdienst im Außeneinsatz. Vorwiegend in Moskau. Seine Hauptaufgabe: das das Rekrutieren potenzieller Doppelagenten. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat rechnet er fix damit, in den Ruhestand geschickt zu werden. Kanppe 47 Jahre alt ist er erst, aber er gilt als Auslaufmodell.