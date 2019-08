Facebook

Erst am Montag ist Teil 6 der "Millennium"-Geschchte in den Buchhandel gekommen. Autor ist David Lagercrantz. © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Die Firma Moggliden, über die Stieg Larssons Bruder Joachim und Vater Erland die Rechte halten, habe sich entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem schwedische Originalverlag Norstedts zu beenden, berichtete die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter". Stattdessen soll die Familie mit mehreren Verlagen über eine mögliche neue Kooperation sprechen.

"Dagens Nyheter" zitierte die Norstedts-Verlagschefin Eva Gedin mit den Worten, die Rechteinhaber wollten mit einem anderen Anbieter auf dem schwedischen Buchmarkt einen Verlag gründen, über den dann mögliche neue Millennium-Bücher herausgebracht werden könnten. Demnach hält Norstedts aber weiterhin die Rechte an den sechs bisherigen Romanen. Die Zeitung "Expressen" hatte in dieser Woche berichtet, die Familie stehe mit mehreren Verlagen wegen einer möglichen Zusammenarbeit in Kontakt.

Die Millennium-Serie zählt zu den erfolgreichsten Buchreihen Skandinaviens. Insgesamt wurden weltweit rund 100 Millionen Exemplare von Larssons drei Original-Fassungen sowie den drei Nachfolgern von David Lagercrantz verkauft. Erst am Montag war der neue Band "Vernichtung" in den Handel gekommen. Nach Angaben von Lagercrantz sollte es eigentlich das abschließende Werk der Reihe sein. Er hatte im Dezember verkündet, keine weitere Fortsetzung der Reihe mehr schreiben zu wollen.