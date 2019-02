Facebook

Dramatiker Thomas Bernhard © APA/IMAGNO/Harry Weber

Er hätte mit ziemlicher Sicherheit ziemlich laut gesudert, darüber, dass man zu jedem erdenklichen Geburtstag und Todestag so ein Trara um ihn macht. Doch Thomas Bernhard ist auch 30 Jahre nach seinem Tod (12. Februar 1989) einer, an dem man nicht vorbeikommt, nein, nicht vorbeiwill. Der ORF erinnert an den Dramatiker mit einem Schwerpunkt, der im „kulturMontag“ seinen Anfang nimmt: Unter anderem erinnern sich sein Halbbruder Peter Fabjan und Weggefährte Claus Peymann an Bernhard und begeben sich auf Spurensuche.

Niemand führte so genüssliche Gespräche mit Thomas Bernhard wie die ORF-Kulturjournalistin Krista Fleischmann: Für die Doku „Das war Thomas Bernhard“ (23.25 Uhr) hat sie Aufnahmen des Dichters aus den Archiven geholt. Interview- und Gesprächsausschnitte geben Einblick in Denkweise und Persönlichkeit von Bernhard.

Anschließend folgt die Premiere der Dokumentation „Der Bauer zu Nathal“ (23.55 Uhr). David Baldinger ist am Nachbarhof des Thomas-Bernhard-Hauses im oberösterreichischen Ohlsdorf aufgewachsen und hat gemeinsam mit Matthias Greuling jene Menschen porträtiert, die Bernhard umgeben haben. Darunter Bernhard-Gegner und Befürworter aus dem Dorf. Nicholas Ofczarek liest im Film aus Texten von Thomas Bernhard.

