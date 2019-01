Facebook

Andrea Stift-Laube löst Markus Jaroschka ab © Jürgen Fuchs

Die Literaturzeitschrift „Lichtungen“ ist ab sofort in weiblicher Hand: Andrea Stift-Laube ist die neue Obfrau des Vereins. Die Autorin (u. a. „Die Stierin“, „Auf Watte“) übernimmt das Zepter von Langzeitchef Markus

Jaroschka, der sich 38 Jahre lang euphorisch und grenzüberschreitend in den Dienst der Lyrik gestellt hat. „Ich finde es toll, dass er sich rechtzeitig Gedanken um die Zukunft der ,Lichtungen’ gemacht hat und danke ihm für seine Arbeit“, sagt Stift-Laube.

Am 5. Juni feiert die Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik ihren 40er mit einer Spezialausgabe. Die neue Chefin blickt derweil schon weiter voraus: Mit anderen Zeitschriften feilt sie an einem Konzept für das Kulturjahr 2020. Für Herbst kündigt sie einen Relaunch des 1979 gegründeten Magazins an. „Ich möchte die ,Lichtungen’ moderner machen und mir überlegen, wie man junge Leser ansprechen kann.“ Ihre Pläne: ein Interview in jeder Ausgabe, ein fixer Auszug junger Dramatiker (Redaktion: Ferdinand Schmalz). Und: Der Kunstschwerpunkt soll bleiben – samt Astrid Kury und Helwig Brunner als Mitherausgeber.

