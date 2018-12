Heidenreichstein "Literatur im Nebel": Nobelpreisträger Coetzee Ehrengast

Der in Australien lebende südafrikanische Literaturnobelpreisträger John M. Coetzee (78) kommt am 22./23. März 2019 als nächster Ehrengast zum Literaturfestival nach Heidenreichstein. Das meldet der "Kurier". "Innerhalb der Reihe an Besonderheiten ist er eine besondere Besonderheit", wird Festival-Initiator und Ex-Kulturminister Rudolf Scholten zitiert.