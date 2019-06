Facebook

Vom Fischen im Wörtersee und dem ältesten Casting-Wettbewerb war schon oft die Rede. Nun hat der Bachmann-Wettbewerb wohl einen neuen Beinamen: Literatur-Wrestling oder auch Wort-Wrestling. Denn Clemens Setz hat sich in seiner virtuosen "Klagenfurter Rede" mit dem Titel „Kayfabe und Literatur“ mit dem Wrestling auseinandergesetzt. Er stellt dabei verblüffende Querbezüge zwischen dem inszenierten Wrestling, der Politik und der Literatur her. Und er prognostiziert den baldigen Untergang der Rechtspopulisten.

Erstmals gab es sogar direkt von der Eröffnung einen Live-Einstieg in "Kärnten heute" und Setz, danach befragt, was er den Autoren für die kommenden Tage mitgeben will, zitierte Jules Renard: "Misch ein bisschen Mond in alles, was du tust".

Vor allem aber ging es bei der Bachmann-Eröffnung wie immer viel um "Gruß und Dank" (so Moderator Christian Ankowitsch). Für ORF-Kärnten-Chefin Karin Bernhard ist der Bachmann-Wettbewerb "eine Einzigartigkeit weltweit". 500.000 Euro lässt sich der ORF die Veranstaltung kosten - 400.000 stemmt das Landesstudio Kärnten, 100.000 Euro kommen von 3sat. Die Preise übernehmen die Stadt Klagenfurt (Bachmann-Preis in Höhe von 25.000 Euro) sowie Sponsoren wie Deutschlandfunk (12.500 Euro), Kelag (10.000 Euro), 3sat (7500 Euro) und BKS-Bank (7.500 Euro für den Publikumspreis).

Die Jury ist heuer dem Vorjahr gegenüber unverändert. Der Jury-Vorsitzende Hubert Winkels erzählte in seinen Grußworten vom Besuch eines Gottesdienstes im Klagenfurter Dom und der Predigt, die davon handelte, dass man nie alles ganz verstehen könne. "Was mich berührt hat war, dass der Priester sagte: ,Alles, was wir kommunizieren, ist überflüssig. Es rührt nicht an das Geheimnis. Und das gilt auch für das, was ich gesagt habe. Was jetzt passiert ist das, wofür wir da sind.´ Da ging es dann natürlich um die Eucharistie. Aber dass ein Priester seine Predigt wegsteckt, hat mir zu denken gegeben", so Winkels, der betonte, dass es wichtig sein, "die Verführung der Literatur zu spüren." Für Klagenfurt suche man seit Jahren "Literatur, die sich permanent in Frage stellt und ein reflexives Verhältnis zu sich selbst hat. Das geht weder in der Kirche noch im Kino", so Winkels.

Maria-Luise Mathiaschitz zitierte in ihren Eröffnungsworten den Bachmannpreis-Koordinator Horst Ebner: "Wenn der Bewerb beginnt, wird die Stadt plötzlich urban." Und sie ergänzt: "Dieses besondere urbane Flair genießen wir. Diese Tage sind etwas Besonderes." Die Bürgermeisterin verwies dann auf das nächste große Kulturprojekt, das Bilder um die Welt schicken soll: "For Forest", der Wald im Stadion.

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Karen Asatrian. Das zweite Stück hat er extra noch in der Nacht zuvor komponiert und auf "einem Schmierzettel" notiert. Und das Publikum wurde eingeladen, mitzumachen.

Bachmann-Preis: Bachmann-Preisträger Wer gewinnt heuer? Vierzehn Autoren treten an, darunter sechs Österreicher. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 30. Juni statt. Dann wissen wir mehr . . . fotogestoeber - stock.adobe.com Der Bachmannpreis 2018 ging an die in Wien lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk (geboren 1983) für ihren Text "Frösche im Meer". (c) ORF (Puch Johannes) Der bislang letzte österreichische Sieger: Ferinand Schmalz gewann den Bachmann-Preis 2017 für seinen Text "mein lieblingstier heißt winter" (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Sharon Dodua Otoo (* 1972 in London) ist eine britische Schriftstellerin, Publizistin und Aktivistin. Im Jahr 2016 wurde sie mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Nora-Eugenie Gomringer (* 26. Januar 1980 in Neunkirchen/Saar) ist eine schweizerisch-deutsche Lyrikerin, Rezitatorin und Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015 für den Text "Recherche". Sie lebt in Bamberg, wo sie seit 2010 das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia als Direktorin leitet. (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Tex Rubinowitz (* 5. Dezember 1961 in Hannover; eigentlich Dirk Wesenberg) gewann den Bachmann-Preis 2014 mit dem Text "Wir waren niemals hier". Der Deutsche ist Zeichner, Maler, Cartoonist, Reisejournalist und Schriftsteller. Er lebt seit 1984 in Wien. (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Katja Petrowskaja (geboren 3. Februar 1970 in Kiew, Ukrainische SSR) ist eine ukrainisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Journalistin. Im Jahr 2013 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis mit dem Text "Vielleicht Esther". Sie lebt in Berlin. (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Bachmannpreis 2012: Olga Martynova (* 26. Februar 1962 in Dudinka, Region Krasnojarsk, Russische SFSR, Sowjetunion) ist eine russische Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin. (c) dapd (Gert Eggenberger) Maja Haderlap (* 8. März 1961 in Bad Eisenkappel/Železna Kapla, Kärnten) ist eine österreichische Schriftstellerin. Im Jahr 2011 gewann die Kärntner Slowenin den Ingeborg-Bachmann-Preis mit ihrem Text "Im Kessel". (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Peter Wawerzinek (Geburtsname Peter Runkel, * 28. September 1954 in Rostock) wurde 2010 für "Rabenliebe" mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet. Es war bereits das zweite Mal, das er am Wettlesen teilnahm. (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER) Bachmannpreis 2009 für den Text "Bis dass der Tod": Jens Petersen (* 20. März 1976 in Pinneberg) ist ein deutscher Schriftsteller und Arzt. (c) AP (Gert Eggenberger) Tilman Rammstedt (* 2. Mai 1975 in Bielefeld) ist ein deutscher Schriftsteller und Musiker. 2008 erhielt er den Ingeborg-Bachmann-Preis für seinen Text "Der Kaiser von China". (c) AP (Gert Eggenberger) Bachmann-Preis 2007: Lutz Seiler (* 8. Juni 1963 in Gera) trat zunächst vor allem als Lyriker hervor. Für seinen Debütroman Kruso wurde er 2014 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. (c) AP (Gert Eggenberger) Kathrin Passig (* 4. Juni 1970 in Deggendorf) ist Journalistin und Schriftstellerin. Im Jahr 2006 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis mit dem extra für den Bewerb geschriebenen Text "Sie befinden sich hier". APA/Eggenberger Thomas Lang (* 19. März 1967 in Nümbrecht, NRW) ist ein deutscher Schriftsteller. Lang studierte Literaturwissenschaft in Frankfurt am Main und schloss als M. A. ab. Er lebt als freier Autor seit 1997 in München. Den Bachmann-Preis bekam er 2005 für "Am Seil". (c) APA (GERT EGGENBERGER) Uwe Tellkamp (* 28. Oktober 1968 in Dresden) wurde 2004 mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet (für einen Auszug aus dem Roman "Der Schlaf in den Uhren"). Sein bekanntester Roman "Der Turm", der 2008 bei Suhrkamp erschien, handelt von den letzten sieben Jahren der DDR bis zur Wende aus Sicht des Bildungsbürgertums in einem Villenviertel Dresdens. (c) APA (GERT EGGENBERGER) Inka Parei (* 5. Februar 1967 in Frankfurt am Main) bekam 2003 den Bachmann-Preis für einen Auszug aus dem Roman "Was Dunkelheit war". Sie lebt in Berlin. (c) APA (GERT EGGENBERGER) Peter Glaser (* 30. Juni 1957 in Graz) ist ein österreichischer Schriftsteller und Journalist. Er lebt und arbeitet in Berlin.Den Bachmann-Preis 2002 bekam er für den Text "Geschichte von Nichts". (c) APA (GERT EGGENBERGER) Michael Lentz (* 15. Mai 1964 in Düren) ist ein deutscher Schriftsteller, Lautpoet, Literaturwissenschaftler und Musiker. Er lebt in Berlin und Leipzig. Bachmann-Preis 2001 für den Text "Muttersterben". (c) AP (GERT EGGENBERGER) Der erste Bachmann-Preisträger des Jahrtausends: Georg Klein (* 29. März 1953 in Augsburg) gewann 2000 mit dem Text "Auszug aus einem langen Prosatext". (c) APA (EGGENBERGER GERT) 1/20

