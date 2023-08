Die Musik am Frequency-Festival 2023 ist längst verhallt und die Besucherinnen und Besucher gehen nach drei Tagen voller Party, Tanz und Musik wieder ihrem Alltag nach. Doch eine Sache wäre da noch offen. Das Festivalgelände war eine bargeldfreie Zone, es galt das Cashless-System. Gäste mussten Guthaben auf dem Chip ihres Bandes hochladen und konnten so für Essen, Getränke und mehr zahlen. Teils mehrere Hundert Euro pro Kopf wurden so hochgeladen und auch ausgegeben, wie eine Videoumfrage zeigt.

Video: So viel geben Festivalbesucher aus

Nun kann es aber vorkommen, dass man nicht das ganze Guthaben, das man zuvor aufgeladen hatte, verbraucht hat. Wie kommen die Gäste also zu dem übrig gebliebenen Geld? Laut dem Veranstalter muss die Auszahlung des Restbetrags angefordert werden. Möglich ist das über den eigenen Festivalaccount. Hier gelangt man zum Account.

Wer bereits am Montagmorgen sein Geld zurückhaben wollte, suchte im Portal zunächst vergeblich. Aus gutem Grund: Möglich ist die Anforderung erst ab 12 Uhr – und zwar laut Frequency-Website bis zum 31. September um 23.59 Uhr. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte die Rücküberweisung aber bis spätestens 30. September beantragen, denn einen 31. September gibt es eigentlich nicht. Zu beachten sei, dass die Rücküberweisung bis zu 14 Werktage dauern kann. Gebühren fallen dabei aber nicht an.