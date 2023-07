Karl Anton Fleck galt als eines der größten zeichnerischen Talente Österreichs. Überprüfen kann man das derzeit in den Probebühnen des Ensemble Porcia, wo dem Wiener eine sehenswerte Ausstellung gewidmet ist – die gleichzeitig einen zentralen Teil des Bühnenbildes der Produktion „Monsieur Pierre geht online“ darstellt. Fleck starb bereits im Alter von 55 Jahren an seiner Alkoholkrankheit und wurde in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.