Jakob Lena Knebl wurde 1970 in Baden geboren. Sie war zehn Jahre in der Altenpflege tätig, ehe sie an der Akademie der bildenden Künste bei Heimo Zobernig textuelle Bildhauerei und bei Raf Simons an der Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien studierte. Von einigen Jahren ersetzte sie ihren Taufnamen im Sinne ihres Spiels mit Identität und Geschlecht durch die Vornamen ihrer Großeltern und gab sich den Nachnamen Knebl. "In ihren Arbeiten setzt sie die assoziative Fülle des eigenen Denkens mit einer Vielzahl von Ausdrucksmitteln (Performance, Installation, Film, Fotografie, Objekt) in Verbindung", heißt es in einer Kurz-Biografie der Akademie der bildenden Künste Wien, wo Knebl als Senior Artist am Institut für das künstlerische Lehramt arbeitet.

Die Transgender-Künstlerin Ashley Hans Scheirl wurde 1956 in Salzburg geboren und studierte 1975-80 an der Akademie der bildenden Künste Wien. 1980 schloss sie ihr Studium mit dem Diplom in Konservierung und Restaurierung ab und übersiedelte für einige Zeit nach New York. 2003 legte sie ihre Masterprüfung am Master of Art studies am Fine Art at Central Saint Martins College of Art and Design in London ab. Nach 16 Jahren in London, wo sie sich in der Szene von queeren und transgender-Künstler*innen bewegte und sich die transgender Indentität "Hans" zulegte, lebt sie seit 2005 in Wien. Scheirl erhielt 2006 das österreichische Staatsstipendium für Bildende Kunst und wurde im selben Jahr Professor*in für kontextuelle Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien.