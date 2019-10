1. Juni 2020 Nick Cave und die Bad Seeds kommen nach Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT P. OCZERET

Erst kürzlich hat Nick Cave mit seiner Band The Bad Seeds das neue Album "Ghosteen" digital veröffentlicht. Nachdem am 8. November die physischen Tonträger folgen, gibt es für Fans des australischen Sängers gleich das nächste Highlight: Er wird mit seiner Band kommendes Frühjahr auf Tour gehen und am 1. Juni 2020 auch in der Wiener Stadthalle Station machen. Tickets sind ab Freitag erhältlich.