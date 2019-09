Die ersten Namen für das NovaRock im nächsten Jahr stehen fest: Beim Festival, das von 10. bis 13. Juni 2020 in Nickelsdorf stattfindet, werden System Of A Down einen der Headliner geben.

Billy-Talent-Konzert beim Frequency 2017 © APA/HERBERT P. OCZERET

Die ersten Namen für das Nova Rock im nächsten Jahr stehen fest: Beim Festival, das von 10. bis 13. Juni 2020 in Nickelsdorf stattfindet, werden System Of A Down einen der Headliner geben. Außerdem wurden vom Veranstalter Korn, Billy Talent, Disturbed und The Offspring angekündigt. Neben rockigen Sounds von Social Distortion oder Heaven Shall Burn halten Dame und Finch Asozial die Rap-Fahne hoch.

Fixiert wurde weiters das Line-up von Clam Rock (3. Juli auf der Burg Clam) und Lovely Days (4. Juli in Eisenstadt): Die guten alten Tage des Rock werden von u.a. Deep Purple, Uriah Heep, The Sweet und Dweezil Zappa beschworen. Noch bis zum morgigen Freitag (27. September) gibt es für beide Festivals vergünstigte Early-Bird-Tickets zu erstehen.