Besucher werden zu Voyeuren in der fiktiven Stadt "Diamante" © Nurith

Nebenan drehen sich Ahnungslose bei der Eisdisco im Kreis. In der zur Bühne umfunktionierten zweiten Eishalle hat Bildermagier Mariano Pensotti für die Wiener Festwochen in der Erste Bank Arena in der Donaustadt auf 1300 Quadratmetern die fiktive Stadt „Diamante“ gezimmert, die, abgeschottet von der Außenwelt, im argentinischen Dschungel eine Heimat für die Arbeiter und Angestellten der Firma Goodwind stellen sollte. So war es zumindest im letzten Jahrhundert. Ein Einzug ins kleinkapitalistische Utopia inmitten der Großkonzerne.

