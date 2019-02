Es ist ein „Lehrstück ohne Lehre“, in dem viel Brandaktuelles steckt: Viktor Bodó inszeniert „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch als grelle Effekte-Show.

Schneller Slapstick statt Tiefgang: Viktor Bodós Inszenierung von „Biedermann und die Brandstifter“ am Volkstheate © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Schauspielhaus Graz hat der Bildermagier Viktor Bodó einst leichtfüßig ein betörendes Theaterfeuerwerk nach dem anderen entzündet. Mit „Biedermann und die Brandstifter“, das sein Schöpfer Max Frisch als „Lehrstück ohne Lehre“ bezeichnete, köchelt der ungarische Regisseur trotz der effektreichen Slapstick-Show und Feuerfässern vor dem Wiener Volkstheater nur auf kleiner Flamme.

Das 1958 in Zürich uraufgeführte Stück liefert keine Antworten, stellt jedoch viele Fragen, weswegen es nicht nur im Deutschunterricht seit Generationen einen fixen Platz hat. Zeitlos brandaktuell sind seine Themen: Rechtsradikalismus, Entsolidarisierung, Mitläufertum, Arbeitslosigkeit sowie das neuerdings stark bekrittelte Gutmenschentum. Auf all das verzichtet die Inszenierung. Im Vorfeld wurde für die Inszenierung dafür enorm die Werbetrommel gezündelt.

