"Wir wollen uns nicht stellen", sagt Michael Haneke © APA/AFP/LOIC VENANCE

Michael Haneke ("Das weiße Band") plant vorerst keine weiteren Kinofilme. Er fühle sich "nicht wohl mit der Vorstellung, nur noch in sarkastischem Ton sprechen zu können, um meine Welt zu beschreiben. Deswegen habe ich vorerst kein neues Projekt", so der 76-jährige Wiener im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe).

So lasse sich die Wirklichkeit der westlichen Luxusgesellschaft künstlerisch nicht anders darstellen, als in Form der Farce. Filme der sogenannten Dritten Welt seien interessanter und tiefer. "Warum? Weil die sich ihren Problemen stellen müssen. Wir wollen uns nicht stellen. Wir wollen bloß so weitermachen", so Haneke weiter. Vor wenigen Wochen hatte Hanke seine gesammelten Drehbücher fürs Kino im Verlag Hoffmann und Campe veröffentlicht.

Dafür Serie

Stattdessen realisiert Haneke derzeit mit den Produktionsgesellschaften Ufa Fiction und Fremantle Media die Serie "Kelwins Buch". Das Projekt ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, wobei Haneke als Drehbuchautor verantwortlich zeichnet und bei den ersten Folgen als Regisseur vorgesehen ist.