Viel mehr als "Ja eh": Gert Steinbäcker mit Band in der Grazer Stadthalle © Richard Großschädl

Die Gitarre und vor allem ein gutes Lied haben stets das letzte Wort. Gert Steinbäcker hat es in der Grazer Stadthalle wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Mit Unterstützung u.a. von Schiffkowitz (bei "Fürstenfeld" gab es natürlich kein Sitzen mehr), von Gitarren-Haudegen Uli Bär (da würde man sich nach dem Solo "Alle Lichter" wieder einmal ein eigenes Konzert dieser markanten Stimme wünschen) und der fantastischen Maria Ma am Keyboard, am Hackbrett, am Akkordeon und auch als Zweitstimme in gewissen Passagen. Schön, dass auch die neueren Lieder vom aktuellen Album "Ja eh" für Aufmerksamkeit sorgen können. Steinbäcker eröffnete mit "Zeig mir dein Himmel", als als neunte Nummer "Irgendwann bleib i dann dort" angestimmt wurde, sangen viele Besucher jede Zeile mit. Es fehlten weder "Großvater", "Kalt und kälter", "Ich hab di leb'n g'sehn", "Gö, du bleibst heut nacht bei mir" (von Schiffi), "Mach die Aug'n zu", "Steiermark" noch "O Xenos" (fast rührend im Duett mit Schiffi).

