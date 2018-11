Facebook

Eingespieltes Team: Matthias Franz Stein und sein Vater Erwin Steinhauer © Rabenhof/Pertramer

Im echten Leben verkörpern sie diese Rolle schon ewig. Ab heute stehen die Schauspieler und Kabarettisten Erwin Steinhauer (67) und Matthias Franz Stein (38) auch als Vater und Sohn auf der Bühne des Wiener Rabenhof Theaters. „Vatermord“ heißt der Abend, der „weder Kabarett noch Theaterstück“ sei, sagt Erwin Steinhauer zur „Kleinen Zeitung“.

Der Titel ist nicht Programm. „Vatermord ist eher Symbol einer Auseinandersetzung zwischen den Generationen und keine Gebrauchsanweisung“ – und Symbol für eine Ablöse.

„Wenn du in einer Tischlerei arbeitest, ist das kein Thema. In unserem Beruf geht man nicht einfach. Wir Alten spielen, bis wir aus den Latschen kippen“, sagt Steinhauer.



Wie ihr privates Verhältnis ist? „Von Liebe getragen“, sagt er. „Und wir sind beide Anhänger des Konflikts, wir streiten gerne. Wir können aus Konflikten heraus besser einen gemeinsamen Weg finden.“ Gerade bei der Arbeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam auf der Bühne stehen. Und ganz bestimmt nicht das letzte Mal. „Wir bleiben uns erhalten“, sagt Steinhauer. 2019 sind sie etwa in „Jacobowsky und der Oberst“ in am Theater in der Josefstadt zu sehen. Der heutigen Premiere sieht Steinhauer positiv entgegen: „Ich bin ja der Alte in dem Stück. Ich kann ruhig hängen.“

