Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch Conchita lernte Ina Regen auch die Produzenten für ihr Debüt „Klee“ kennen © SONY

Ihr Motto ist keine Attitüde. „Ich plane nicht, ich mache!“ Ina Regen aus dem oberösterreichischen Grieskirchen nahm an keiner Castingshow teil, um nach schneller Popularität zu heischen („In diesen Formaten geht es mir zu wenig wirklich um die Musik und den Gesang!“), sondern stand lange in der zweiten Reihe. So sang sie im „Dancing Stars Orchester“ des ORF (Staffel elf) und stand im Backgroundchor etwa von Norbert Schneider, den Makemakes und Conchita auf der Bühne. Die sie zum Jodeln brachte – für die gemeinsame Coverversion von Hubert von Goiserns Klassiker „Heast as net“. Die Idee dazu war nach einem Konzert auf den Grazer Kasematten geboren worden.

Je nun: Ein Jahr nach dem berührenden Solo-Start mit „Wie a Kind“ (nominiert für den Amadeus Award) wurde gerade ihr Debütalbum „Klee“ veröffentlicht. Durch Inas feinfühlige Lieder wie „Paris“ und "Nordstern" warf der ORF ein Auge auf sie für den Eurovision Song Contest 2019 in Israel:„Ja, es hat ein Gespräch gegeben, aber das Timing passt nicht. Jetzt will ich einmal mein Album live präsentieren. Meine Dialektnummern wären nicht das Problem, denn die Musik kann oft das aussprechen, was man mit Worten sowieso nicht sagen kann. Ein Lied berührt oder berührt nicht. Als Veranstaltung finde ich den Song Contest total schön. Also vielleicht ein anderes Mal!“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.